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توك شو

أشرف رشاد: الحوار الوطني بين الأحزاب يعد صياغة جديدة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:38 ص
أشرف رشاد
أشرف رشاد
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توك شو
قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني بين الأحزاب يعد صياغة سياسية جديدة لم تحدث من قبل، موضحًا أن حزب الأغلبية يجلس مع جميع الأحزاب والأحزاب المعارضة أيضًا.

وأضاف أشرف رشاد، أثناء لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يجلس ويعرض أفكاره ولا توجد شروط.

وأوضح رئيس حزب مستقبل وطن، أن جلسة اليوم لم تكن الأولى بل كانت هناك جلسة سابقة، واليوم نستكمل ما تم فى الجلسة السابقة، مؤكدًا أن هناك شيئًا جديدًا سيقدم من الأحزاب وذلك من أجل الوطن.

وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يوجه دعوة إلى جميع الأحزاب؛ للوقوف على مساحة توافق على الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن كل حزب له خصائصة، ولكن هذه الدعوى من منطلق المسؤولية الحزبية الوطنية.

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