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تعليم

آداب القاهرة تستقبل وفدا من جامعة سعودية لبحث تجربة إنشاء برامج اللغة الصينية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
استقبل الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، وفد جامعة الملك خالد بأبها، في المملكة العربية السعودية؛ للوقوف علي تجربة كلية الآداب في إنشاء برامج اللغة الصينية وآدابها.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2019 /2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق.

ومن بين ملامح البرنامج الجديد ان طلابه سيقضون سنوات الدراسة " 2+2" مناصفة بين جامعة القاهرة وجامعة شنجهاي الصينية؛ للتعليم والتدريب وممارسة اللغة الصينية مع أهل البلد.

واعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة في الشهور الماضية، بدء التسجيل والدراسة بالبرنامج الدولي المشترك "اللغة الصينية لإدارة الاعمال"، والذي تمنح الدراسة به درجة علمية مشتركة من جامعتي القاهرة وشنجهاي جياوتنوج الصينية.
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