جيمي كارتر يخرج من المستشفى

خرج الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أمس، الأربعاء، من المستشفى بعدما دخل لمعالجة التهاب في المسالك البولية في أزمة صحية جديدة من سلسلة الأزمات التي يعاني منها الرئيس الديمقراطي التاسع والثلاثون للبيت الأبيض، والذي يبلغ من العمر 95 عاما.



وأعلن مركز كارتر خروج الرئيس الأسبق من «مركز فيبي سامتر الطبي» في أميركاس في ولاية جورجيا بعد معالجة التهاب في المسالك البولية، بحسب وكالة "فرانس برس".



وفي الآونة الأخيرة، كان كارتر قد خضع لجراحة لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدة.



وأوضحت المتحدثة باسم مركز كارتر ديانا كونجيليو في بيان أن كارتر يحتاج إلى مزيد من الراحة وهو يتطلع إلى التعافي في منزله في جورجيا. وأضافت أن كارتر وزوجته يعايدان الجميع.



وتولى كارتر الرئاسة لولاية واحدة من العام 1977 وحتى العام 1981، وهو الأطول عمرا بين الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.



ورغم سنواته الخمس والتسعين، ظل كارتر نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما خصوصا بقضايا عدة من خلال المؤسسة التي انشأها باسم «كارتر سنتر» في 1982 والتي تعمل من اجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الانسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.



ومنذ ذلك الحين، قام كارتر بمهمات وساطة كثيرة خاصة في هايتي وبنما وكوبا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وأيضا في البوسنة والهرسك.



وفي أغسطس 2015 أعلن كارتر أنه أصيب بسرطان جلدي طاول دماغه، وقد خضع لعلاج بالأشعة ولتعزيز المناعة ليعلن بنهاية ذاك العام شفاءه.