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توك شو

شاهد.. علاقة المرارة بالضغوط النفسية.. أعراضها وطرق علاجها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
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هاجر ابراهيم
قال الدكتور محمد المنسي، استشارى الجهاز الهضمى والكبد: إنه ليس هناك علاقة بين المرارة والضغوط النفسية أبدا، مشيرا إلى أن أهم أسباب هذا المرض هو السمنة أو التغير فى الوزن المتكرر.

وأضاف "المنسي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك بعض الأدوية التى تؤدى إلى حدوث حصوات بالمرارة، بالإضافة إلى كثرة الإنجاب لدى السيدات وبعض الهرمونات.

وأوضح استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن المرارة قد يكون لها بعض الأسباب أهمهم النزول والأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية سواء زيادة أو إنقاص الوزن ومرضى السكرى.

وأشار استشارى الجهاز الهضمى والكبد، إلى أن هناك حالات تقلل حصوات المرارة ومنها القهوة وزيت الأوميجا والبيض وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن وغذاء فيتامين سي، لافتا إلى أن خطورتها هي حدوث عمل إلتهابات حادة في البنكرياس قد تكون خطيرة.

وأكد استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن لا يوجد علاج واحد يعالج حصوات المرارة، مشيرا إلى أنه لابد من استئصال المرارة فورا عقب معرفة المريض بمرضه منها وتركيب دعامة فى القنوات المرارية.
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