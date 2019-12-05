رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.. مدبولي: الآلية هي أداة أفريقية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها

رئيس الوزراء:

الحكومة المصرية تعكف على مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

الرئيس السيسي يشدد دومًا على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كل القطاعات الحكومية والخاصة

الإصلاحات التي نعمل على تنفيذها سواء الهيكلية أو التشريعية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحوكمة

رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية:

مصر تبذل مجهودا ضخما لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

البعثة تقوم بزيارة مصر بهدف القيام بعملية المراجعة الطوعية "لتقرير التقييم الذاتي"

الدولة المصرية جدية في تطلعها للارتقاء بآفاق التعاون مع الآلية ومع أشقائها الأفارقة

وزيرة التخطيط:

استيفاء مصر لعملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلى رصيدها في القارة

مصر كانت حريصة على إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار عضويتها بالآلية الأفريقية للنظراء

إعداد التقرير الوطني يٌعد إسهامًا من مصر في تبادل خبراتها في مجال الحوكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبعثة المراجعة الطوعية من جانب الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمبارى، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، وأعضاء اللجنة الوطنية برئاسة السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، ورؤساء وممثلي مراكز الأبحاث الوطنية.



وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس بعثة المراجعة الطوعية والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون القائم مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدًا أن الآلية هي أداة أفريقية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها، حيث يعد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية الشقيقة على مختلف الأصعدة سواء القطاع العام أو الخاص، أحد الأهداف الرئيسية.



وأعرب عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق نقلة في التعاون في المجالات الأربعة التي تم إعداد التقرير إستنادًا إليها، وتعزيز أطر التعاون القائمة مع الآلية وبين الدول الأفريقية حتى تستفيد باقي الدول الأفريقية من التجربة المصرية في هذا الصدد.



وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تعكف خلال الفترة الحالية على مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم إنشاؤها بأحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نعمل على تنفيذها سواء الهيكلية أو التشريعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحوكمة.



وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دومًا على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مصر قطعت خلال السنوات الخمس الماضية أشواطًا كبيرة في هذا المجال.



من جانبه، تقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، بالشكر على ما لاقته البعثة من ترحيب وحفاوة استقبال منذ وصولهم، فضلًا عن تعاون المسئولين المصريين بهدف تحقيق الهدف من الزيارة.



ونوه رئيس بعثة المراجعة الطوعية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء إلى أن البعثة تقوم بزيارة مصر بهدف القيام بعملية المراجعة الطوعية "لتقرير التقييم الذاتي" -الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية- والمقدم من مصر في إطار عضويتها بالآلية، وذلك تمهيدًا لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في فبراير 2020، بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة للدول محل المراجعة، ودعم جهود تلك الدول في إجراء الإصلاحات وفقًا لبرنامج العمل الوطني.



وتقدم البروفيسور إبراهيم جمبارى نيابة عن بعثة المراجعة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المجهود الضخم الذي تبذله الدولة المصرية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مشروعاتها القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيدًا بقيام الحكومة المصرية بإعداد تقرير التقييم الذاتي وتقديمه إلى الآلية، وهو ما يُؤكد جدية الدولة المصرية وتطلعها إلى الارتقاء بآفاق التعاون مع الآلية ومع أشقائها الأفارقة إلى أرحب المستويات بهدف تحقيق مصالح مشتركة للشعوب الأفريقية.



كما ثمن أعضاء بعثة المراجعة الطوعية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق أهداف الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على الصعيد الأفريقي.



وخلال الاجتماع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مصر كانت حريصة على إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار عضويتها بالآلية الأفريقية للنظراء، وفي ضوء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية، وتأكيدًا لدور مصر الريادي في أفريقيا، فإن استيفاء مصر لعملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلى رصيدها في القارة، كما أن إعداد التقرير الوطني يعد إسهامًا من مصر في تبادل خبراتها في مجال الحوكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة.



وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن تقرير التقييم الذاتي تم إعداده بالتوافق مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وأجندة التنمية المستدامة 2063، موضحة أنه على الرغم من التحديات القائمة إلا أن الدولة المصرية حريصة من خلال جميع الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها في مختلف القطاعات، أن تركز على النهوض بالعنصر البشري ورفع قدراته وتطويره باستخدام أحدث الأساليب العلمية.



وفي ختام اللقاء، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم نسخة من تقرير التقييم الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية، والمقدم من مصر إلي الآلية في إطار عضويتها.



تجدر الإشارة إلى أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، هي مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية وفى مقدمتهم مصر، وتعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الأفريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارية، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الأعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لأدائها فى المجالات الاربعة السابقة.



وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهي تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز افضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل في القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إملاؤها من خارجها.



جدير بالذكر أن وفدًا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء كان قد قام بزيارة مصر في أواخر عام 2016، والتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس دعم مصر لأهداف الآلية انطلاقًا من الخطوات التي تتخذها مصر لإرساء مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني، وحرصها على التعاون الوثيق مع أشقائها الأفارقة في هذا المجال.