ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النجمة العالمية إيما ستون تعلن خطبتها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:31 م
ايما ستون وديف مكاري
ايما ستون وديف مكاري
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلنت النجمة العالمية إيما ستون، خطبتها من حبيبها ديف مكاري بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي خاتم خطوبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت علاقة إيما ستون بحبيبها ديف مكاري الذي يبلغ من العمر ٣٤ عاما قبل عامين، ولكن كانت بعيدا عن أنظار الباباراتزي.

وما لا يعرفه الكثيرون عن خطيب إيما ستون التي تبلغ من العمر ٣١ عاما، أنه يعمل في البرنامج الشهير snl.

وكانت إيما ستون قالت في أحد حواراتها الصحفية مؤخرا، إنها عندما نضجت وتقدمت في العمر تغيرت وجهة نظرها تجاه الزواج وأصبح لديها شغف الأمومة.

يشار إلى أن إيما ستون وديف مكاري ارتبطا وأول ظهور لهما كان في ولاية نيويورك الأمريكية في نوفمبر ٢٠١٧.
Advertisements

ترشيحاتنا

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

فيديو جديد لـ فؤش | محمد فؤاد يتجاهل اتهامه بادعاء المرض

الأهلى يستدعى جماهيره لدعمه أمام الهلال برسالة مؤثرة

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحراء البيضاء في الفرافرة.. متحف مفتوح لهواة السفاري.. شاهد

الأول في الرياض والثاني خليجيا.. السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ بـ"قطار العاصمة"

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين