النجمة العالمية إيما ستون تعلن خطبتها

أعلنت النجمة العالمية إيما ستون، خطبتها من حبيبها ديف مكاري بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي خاتم خطوبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأت علاقة إيما ستون بحبيبها ديف مكاري الذي يبلغ من العمر ٣٤ عاما قبل عامين، ولكن كانت بعيدا عن أنظار الباباراتزي.



وما لا يعرفه الكثيرون عن خطيب إيما ستون التي تبلغ من العمر ٣١ عاما، أنه يعمل في البرنامج الشهير snl.



وكانت إيما ستون قالت في أحد حواراتها الصحفية مؤخرا، إنها عندما نضجت وتقدمت في العمر تغيرت وجهة نظرها تجاه الزواج وأصبح لديها شغف الأمومة.



يشار إلى أن إيما ستون وديف مكاري ارتبطا وأول ظهور لهما كان في ولاية نيويورك الأمريكية في نوفمبر ٢٠١٧.