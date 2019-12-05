سحر نصر تتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر..اليوم

تزور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس المنطقة الاستثمارية بميت غمر، للاطمئنان على مراحل سير العمل داخل المنطقة الجديدة للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.



وخلال نهاية شهر نوفمبر استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والعميد أركان حرب عمرو فكري، رئيس مدينة ميت غمر، وفدا من وزارة الاستثمار برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بمدينة ميت غمر



وتضمنت الجولة تفقد المنطقة الاستثمارية والتأكد من جاهزيتها وتوصيل المرافق بها، تزامنا مع طرح الأرض على المستثمرين



وأعرب وفد الاستثمار عن استيائه من الإنشاءات بالمنطقة وعدم متابعة توجيهاتها على مدار شهرين، وأفاد باستكمال إنشاء سور حول المنطقة بالكامل فورا.



وطالب وفد الاستثمار بنزع الزرع الأحمر بمدخل المنطقة الاستثمارية، وزيادة زرع النخل وأصرت على عدم مغادرة المنطقة إلا عقب تنفيذ قراراتها فورا.