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أخبار البلد

محمد فايق يلتقي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:17 م
محمد فايق والسفير
محمد فايق والسفير جاسم المباركي
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أمانى نوار
التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسفير جاسم المباركي، رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشر للشبكة العربيه والتي تُجرى اجتماعاتها بالقاهرة.

وقدم فايق التهنئة للسفير المباركي على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان للكويت، مؤكدًا أهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وأهمية الاستقلال للمؤسسات الوطنيه للقيام بأدوارها.

وأكد المباركي، أهمية التعاون بين المؤسستين والاستفادة من خبرات المجلس المصري كأحد المؤسسات العربية والحاصلة على التصنيف (A) بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها.
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