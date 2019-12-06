لكل اسم حكاية.. قصر عباس حلمي أطلال على قمة جبل بسانت كاترين

لم يمهله العمر أن يستكمل قصره بسانت كاترين والذي بناه ليكون مشفى له من أمراض الربو حيث إن الطقس جاف بسانت كاترين ولا توجد شوائب أو أتربة ولذلك سمي القصر باسم قصر عباس.



يقول إسلام نبيل مدير تنشيط السياحة بالمحافظة إن عباس باشا الأول والي مصر، كان يعاني من مرض الربو، فنصحه الأطباء وقتها بالإقامة في إحدى المناطق جافة الطقس.



لذلك خطط الملك عباس باشا لبناء قصر فوق أحد القمم الجبلية بمدينة سانت كاترين، وذلك أملًا في الاستشفاء والتعافي بهواء الجبل الصحي، مشيرا إلي أنه بدأ بالفعل في إقامة القصر على مساحة 450 م2 وتم اختيار هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2341 متر فوق سطح البحر ليكون أرضًا لإقامة القصر، والذي يمكن تسلقه عن طريق مدق أبو جيفة مرورًا بعين شكية (عين مياه للشرب)، ووادى الأخديد ومنطقة الزواتين ووصولًا في النهاية لقمة جبل عباس باشا.



والمعروف أن عباس باشا الأول وقع اختياره على هذا الجبل والذي أطلق عليه جبل عباس باشا، بعد وضع قطع من اللحم فى عدة قمم جبلية وملاحظة مدى بطء تحللها على هذا الجبل عن غيره من الجبال الأخرى.