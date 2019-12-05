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اقتصاد

غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تفتتح فاعليات معرض "Cairo wood show "

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
افتتح أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم الخميس، معرض القاهرة للأخشاب الدولي " Cairo wood show" في نسخته الخامسة والذي تنطلق فاعلياته اليوم الخميس ويستمر حتي السبت 8 من ديسمبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات و المعارض بمدينة نصر.

والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وغرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، وذلك بمشاركة 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة الأخشاب ومنتجاتها وماكينات صناعة الأخشاب والإكسسوارات والألواح ، من 60 دولة حول العالم.

وقال أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية علي هامش الافتتاح أن المعرض يمثل فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيت سيتم خلال المعرض استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا و ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات إنتاج الآثاث، ما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع، للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات المعروض، ويساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلي ، وتوطين الصناعة المصرية، والتعرف علي الحديث في كل ما يتعلق بصناعة الاثاث.

وأشار حلمي إلي أن استمرارية هذا المعرض بشكل سنوي وإقامته في مصر سيحقق أكثر من هدف، سواء للصناعة والصناع من خلال توفير أحدث ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا ماكينات الأثاث والمدخلات والخامات، علاوة علي أن إقامة هذا المعرض علي أرض مصر سيوفر المعلومات والبيانات لكل من يعمل بالقطاع.

وأضاف حلمي أن الغرفة باعتبارها راعي رسمي للمعرض ستوفر بالتعاون مع الشركة المنظمة للمعرض للزائرين والمهتمين بالقطاع أتوبيسات لنقل الزائرين من وإلي المعرض مجانا، كل محافظات مصر وخاصة، الاسكندرية، دمياط، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط
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