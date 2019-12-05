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اقتصاد

اكتتاب أرامكو يفتح أبوابه أمام شركات عربية أخرى لطرح أسهمها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:15 م
شركة أرامكو
شركة أرامكو
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كما نعلم أن موعد اكتتاب أرامكو العام قد حدد بالفعل في 4 ديسمبر 2019 ، و أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى فى العالم سوف تكون عضوا مشاركا في هذا الاكتتاب.

فلم تعد أسهم أرامكو حكرا على المؤسسات والشركات الكبرى، بل أصبح متاحا للافراد امتلاكها وتداولها، وذلك بعد الإعلان عن بدء تداول سهم SAOC وهو السهم الخاص بأرامكو والذى أصبح متاحا للتداول على منصات التداول أونلاين.

جدير بالذكر أن أرامكو قد أعلنت سعيها لجمع مبلغ يتعدى الـ 25 مليار دولار في هذا الاكتتاب كجزء فقط من الاكتتاب العام.

طرح أسهم أرامكو 

مع نهاية الطرح الأولي لاكتتاب شريحة الأفراد لأرامكو في الساعات الأخيرة ليوم الخميس السابق، قامت فئة الشركات بتسجيل بيانات قياسية من جهتها، في الوقت الذي كان شراء أسهم أرامكو السعودية قد حاز على الإقبال الشديد من أول 12 يوما من بدء الطرح العام من أصل سبعة عشر يومًا، فإذا تم تسجيل المجموع الكلي للمتحصلات الخاصة باكتتاب الأفراد و الشركات نجدها تبلغ 165.9 ريالا سعوديا في حين أن المستهدف عليه أن يحصل على 25.6 مليار دولار.

النتائج الحاصل عليها الاكتتاب فيما يخص طرح الشركة في الوقت الحالي تعد نتائج قياسية في الوقت الذي يستمر باب الاكتتاب به مفتوح أمام فئة الشركات، و الجدير بالذكر وجود 5 فئات قامت باستكمال عمليات طلب الشراء في حين أنه تم انتهاء مدة اكتتاب الأفراد في مساء يوم الخميس بعد أن تم امتدادها لمدة اثني عشر يومًا آخرين.

أصدرت شركة سامبا المالية مدير اكتتاب أرامكو و المختصة في إدارة الأصول و الاستثمارات، و شركات المستشارين الماليين و منسقي الاكتتاب الأساسيين كشركة HSBC العربية السعودية و شركة الأهلي كابيتال بيان يخص نتائج الاكتتاب لأول 12 يوما يفيد هذا البيان أن الشركة قد باعت حوالي 1.5 مليار سهم بمقدار 47.4 مليار ريال للمستثمرين الأفراد في حين أن طلبات الشركات المستثمرة تجاوزت 118.8 مليار ريال و سيستمر اكتتاب الشركات حتى يوم 4 من شهر ديسمبر الحالي للساعة السابعة مساءً.

كما قامت شركة سامبا كابيتال بالإعلان عن خمسة فئات من المستثمرين المتقدمين للاكتتاب لتشمل 54 % من شركات السعودية و 24.1% من صناديق السعودية و 10.5 % من المستثمرين غير السعوديين.

فجاءت الشركات السعودية لتشمل الشركات المضافة و الخاصة و التأمينية و الأشخاص المرخصة بنسبة 54%، و كانت الصناديق سواء المدارة من الأشخاص المرخصين أو الخاصة أو العامة بنسبة 24.1%، أما حصة مؤسسات السعودية الحكومية فقد بلغت 11.1%، و المستثمرين غير السعوديين الذين يصنفوا أما مستثمرين خليجيين أو أجانب مؤهلين أو مستثمرين غير مقيمين عبر اتفاقية المبادلة المبرمة، تكون حصة استحواذ طلباتهم تمثل 10.5%، أما المستثمرين الأخرين فقد استحوذوا على نسبة 0.3 % فقط.

نتائج الطرح العام لاكتتاب أرامكو السعودية 

قام المستشارون الماليون ومديرو الطرح بالتأكيد على أن نتائج الطرح العام إشارة مذهلة على النجاح الرائع المحقق مما يزيد تأكيد عمق القرار الاستراتيجي لاقتصاد البلاد الوطني.

وهذا قد يجعل اكتتاب أرامكو يفتح أبوابه أمام شركات عربية أخرى لطرح أسهمها هي أيضًا، وهو ما ترحب به البورصات العربية بشكل كبير.

أشارت رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال "رانيا نشار" على عدد الإقبال الهائل من فئة الأفراد لعملية الاكتتاب منذ أول يوم بدأ فيه حتى نهايته، وهذا دليل قاطع على نجاح الاكتتاب وعلى ثقتهم البالغة به التي أضافت الكثير لمكانة أرامكو السعودية لحضورها المتطور والمتصدر لقطاع الصناعة بالأسواق العالمية، كما شددت على الصواب و العمق الاستراتيجي للقرار نظرًا لأهميته البالغة في مسيرة الشركة والاقتصاد الوطني بوجه عام.

وعلى نظير ذلك، وضحت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال "سارة الحسيمي" بأن دليل نجاح الاكتتاب سواء مع الأفراد أو مع الشركات مشاركتهم الضخمة في عملية تشييد سجل الأوامر من الفئات المتنوعة التي قامت بذلك، و هذا ما يشير على قوة مكانة أرامكو السعودية في العالم بقطاع الطاقة و الصادرات كأكثر الشركات ربحية بالعالم، كما أصدرت"سارة الحسيمي" بيانا تقول فيه: " كلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات ".

كما قامت في النهاية بالإضافة إلى حديثها على أن مستوى الإقبال ممتاز حتى الوقت الحالي و هذا دليل على العمق و المتانة لرأس المال السعودي و دليل على التنوع أيضًا في قاعدة المستثمرين الحاليين.
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