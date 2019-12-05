ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجوم عنيف من متحدثة البيت الأبيض ضد رئيسة مجلس النواب: عليها أن تخجل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والديمقراطيين يجب أن يخجلوا من أنفسهم بعد اعلان عزمهم صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت جريشام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يجب على نانسي بيلوسي والديمقراطيين ان يخجلوا".

وأضافت: "أن الرئيس دونالد ترامب لم يرتكب شيئا، بل قاد بلدنا- مما أدى إلى اقتصاد مزدهر، والمزيد من فرص العمل وجيش أقوى، على سبيل المثال لا الحصر من إنجازاته الرئيسية".

واختتمت تغريداتها قائلة: "نحن نتطلع إلى مساءلة قوية في مجلس الشيوخ".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساء استخدام سلطاته للإضرار بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، على خلفية تحقيقات المساءلة والعزل البرلمانية الجارية بحق ترامب.

وأضافت بيلوسي إن الديمقراطية الأمريكية أصبحت في خطر، وأن "ترامب لم يترك لنا خيارًا آخر سوى التحرك".

ومن جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، خلال المكالمة الهاتفية التي أجرياها في يوليو الماضي ، مساعدة الولايات المتحدة ككل وليس مساعدة شخصه، مشيرا إلى أن الأمر برمته يتعلق بالولايات المتحدة وليس بشخصه.

وكتب ترامب على حسابه الشخصي على منصة التدوينات الصغيرة "تويتر" أنه عندما طلب من زيلينسكي أن "يقدم معروفا لنا " فإنه كان يقصد بذلك الولايات المتحدة ككل، وذلك بحسب ما نقلت مجلة بولتيكو الأمريكية، اليوم الخميس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يطالب بشهادة بايدن وبيلوسي وآخرين أمام الكونجرس فى تحقيقات عزله

ترامب يعلن موافقته على نشر نص المكالمة الثانية له مع رئيس أوكرانيا

بسبب إجراءات عزله.. ترامب منفعلا على الهواء: من أنتم.. فيديو

ترامب: لم أقترف أي خطأ.. وأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق العزل

سفير أمريكي: بنس وبومبيو كانا يعلمان بضغوط ترامب على أوكرانيا

ترامب: أرفض شهادات المسئولين بالكونجرس سعيا للحفاظ على حقوق الرؤساء

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.6 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-12-2019

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

صراع العمالقة.. قطعة بلاستيك تتسبب في جروح بالغة لدبين.. صور

بعد الإفلاس الكبير.. سميح ساويرس يستحوذ على فرع شركة توماس كوك في ألمانيا

فيديوجراف| تفاصيل مداهمة شركة عقار التخسيس أبليكس لو راجل كل

استادان وقناة وحمامات سباحة.. تفاصيل خطة الأهلي الاقتصادية حتى 2045 | صور

AdvertisementS

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

سبب طلاق أصالة | نسرين طافش تثير الجدل على جوجل

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر