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أخبار البلد

مشغولات يدوية.. مشاركة مصرية متميزة في معرض أرتيجانيو دي ڤيرا بمدينة ميلانو ..صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:20 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تتواصل فعاليات معرض أرتيجانيو دي ڤيرا بمدينة ميلانو الإيطالية وسط مشاركة مصرية متميزة ونجح الجناح المصري في لفت انتباه رواد المعرض ونال إعجابهم بسبب التنوع الكبير في المعروضات والتي شملت مشغولات يدوية وسجاد وخيامية وفنون وحرف متنوعة فضلا عن معروضات البردي والمنتجات ذات الطايع الفرعوني.

ويضم الجنتح المصري بالمعرض ٥٠ عارضا من محافظات مصر المختلفة ويقام على مساحة ٥٠٠ متر مربع.
جدير بالذكر أن معرض أرتيجانيو يعد أكبر معرض للحرف اليدوية في العالم وكان قد اختار مصر دولة الشرف هذا العام ويستمر المعرض حتي التاسع من ديسمبر
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