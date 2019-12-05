تخلصي من تشقق الكعبين بنوع من الخضراوات الورقية

عادة ما يظهر تشقق الكعبين بسبب قلة الرطوبة مما يسهل على البكتيريا الضارة دخول الجسم، وإليك طريقة سهلة وفعالة عن طريق حمام القدم البقدونس.



يحتوي البقدونس على فيتامين C ، الكولاجين، و فيتامين K . تساعد هذه العناصر الغذائية على إصلاح وتجديد البشرة ، وتعزيز مرونة الجلد، وتسريع شفاء الجلد . هذا يجعل البقدونس من أفضل العلاجات المنزلية للأقدام الجافة والكعوب المتشققة.



يقطع البقدونس من 10-12 غصنًا إلى أجزاء رفيعة ويضاف هذا إلى الحوض بالماء الدافئ ؛ نقع قدميك لمدة 30 دقيقة كررى ذلك على الأقل مرتين فى الأسبوع وستدشين بالنتيجة.