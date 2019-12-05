ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تخلصي من تشقق الكعبين بنوع من الخضراوات الورقية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:02 م
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
Advertisements
لمياء الياسين
عادة ما يظهر تشقق الكعبين بسبب قلة الرطوبة مما يسهل على البكتيريا الضارة دخول الجسم، وإليك طريقة سهلة وفعالة عن طريق حمام القدم البقدونس.

يحتوي البقدونس على فيتامين C ، الكولاجين، و فيتامين K . تساعد هذه العناصر الغذائية على إصلاح وتجديد البشرة ، وتعزيز مرونة الجلد، وتسريع شفاء الجلد . هذا يجعل البقدونس من أفضل العلاجات المنزلية للأقدام الجافة والكعوب المتشققة.

يقطع البقدونس من 10-12 غصنًا إلى أجزاء رفيعة ويضاف هذا إلى الحوض بالماء الدافئ ؛ نقع قدميك لمدة 30 دقيقة كررى ذلك على الأقل مرتين فى الأسبوع وستدشين بالنتيجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجنيه واحد.. طريقة تقشير الجلد الميت من القدم في دقائق

فوائد تناول البصل يوميا .. إزالة السموم وتقوية المناعة الأبرز

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

ترشيحاتنا

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

بأمر الحكومة.. طوابير من الأمريكان لشراء المخدرات.. شاهد

بعد اتهامها بالتسبب في طلاق أصالة.. 10 صور تبرز جرأة نسرين طافش

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

تصرف غريب من ريهام سعيد على السوشيال ميديا

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد تتألق مع جمهور العين باليوم الوطني الإماراتي الـ48.. صور

هنتعشى إيه النهارده.. سندوتشات تيركي بالخضار وسلطة السيزر

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس