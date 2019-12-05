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تعليم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في إعلان مواصفات الورقة الامتحانية استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي ، وذلك للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وكان قد أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ونص الخطاب، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.

كما نص الخطاب على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقًا للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية للسادة موجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة-عددها وتصنيفها).

وتابع: "أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيًا".

واختتم الخطاب، على أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور خطابات رسمية من مستشاري المواد ، تكشف مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام.
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية
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