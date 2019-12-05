بنسبة 50%.. الرياضة تحمي الرجال من سرطان البروستاتا

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 51 في المائة.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فقد وجد العلماء القائمون على الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي، لها تأثير وقائي كبير ضد البروستاتا .



وبحث علماء بجامعة بريستول مدى نشاط 140،248 رجلًا من خلال النظر في الاختلافات في الحمض النووي الخاص بهم - بدلًا من الاعتماد على الاستبيانات.



وأظهرت نتائج الدراسة أن النشاط كان السبب في الوقاية من سرطان البروستاتا .



كما أوضحت النتائج أن الحفاظ على النشاط يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن ، مما يقلل من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من أنواع السرطان .