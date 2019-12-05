مصرع 11 شخصا وإصابة 100 في انفجار بإيران



ومحافظة كردستان إحدى محافظات إيران الإحدی والثلاثين. معظم سكانها من الأكراد السنة والبقية من الأذريين. مركزها مدینة سنندج.



الأنشطة الرئيسية للسكان الزراعة وتربية الماشية الحديثة. القمح والشعير والحبوب والفواكه المنتجات الزراعية الرئيسية. الصناعات الكيميائية، والمعادن، والنسيج، والجلود والأغذية هي أهم الأنشطة الصناعية في هذه المقاطعة.

لقي نحو 11 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين في انفجار اسطوانات غاز في إيران.وأفادت قناة روسيا اليوم، نقلا عن مراسلها، بمقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء انفجار خمس أسطوانات غاز داخل قاعة للأفراح في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران.ونقلت القناة عن التلفزيون الإيراني قوله إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.