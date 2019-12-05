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أخبار العالم

مصرع 11 شخصا وإصابة 100 في انفجار بإيران

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
لقي نحو 11 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين في انفجار اسطوانات غاز في إيران.

وأفادت قناة روسيا اليوم، نقلا عن مراسلها، بمقتل 11 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين جراء انفجار خمس أسطوانات غاز داخل قاعة للأفراح في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران.

ونقلت القناة عن التلفزيون الإيراني قوله إن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

ومحافظة كردستان إحدى محافظات إيران الإحدی والثلاثين. معظم سكانها من الأكراد السنة والبقية من الأذريين. مركزها مدینة سنندج.

الأنشطة الرئيسية للسكان الزراعة وتربية الماشية الحديثة. القمح والشعير والحبوب والفواكه المنتجات الزراعية الرئيسية. الصناعات الكيميائية، والمعادن، والنسيج، والجلود والأغذية هي أهم الأنشطة الصناعية في هذه المقاطعة.
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