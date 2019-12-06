صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

في واقعة تكاد لا تُصدق، قررت شابة صينية في الثالثة والعشرين من عمرها "استنساخ" كلبها الأليف بعد وفاته إثر إصابته بمرض سرطان الرئة.



وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن الكلب توفي الأسبوع الماضي في عيادة بيطرية توجد في مدينة "تاي يوان" الصينية، وهو ما كان محزنًا بالنسبة لمالكته "رو إير".



وتمكنت مالكة الكلب، التي تدير شركة لبيع منتجات العناية بالبشرة، من إيجاد مختبر في العاصمة الصينية "بكين" من أجل إجراء عملية الاستنساخ، التي تُقدر تكلفتها بـ380 ألف يوان صيني، ما يعادل حوالي 41 ألف جنيه إسترليني.



ونقلت "ديلي ميل" عن "رو إير" قولها إنها لم تتزوج بعد، وقد كانت تريد أن يكون كلبها الأليف برفقتها في يوم زفافها، لكن لا يمكن تحقيق هذه الأمنية الآن بعد وفاته بشكل محزن، ومن ثم فهي ترغب في استنساخه، وأشارت إلى أنها تمكنت من جمع خلايا الكلب مستعينة في ذلك بطبيب بيطري في الوقت الذي كان فيه الكلب مريضًا.



وتابعت موضحة أن استنساخ كلبها يعد بمثابة حافز بالنسبة إليها لكسب المزيد من النقود كي يكون في إمكانها لقائه في أقرب وقت ممكن، بحسب وصفها.



وأفادت "ديلي ميل" بأن عائلة "رو إير" بدأت في رعاية الكلب عندما كان عمر الفتاة 15 عامًا؛ وأكدت مالكته على أنه يشكل جزءًا هامًا من حياتها، مشيرة إلى أنه كان في صحة جيدة على مدار السنوات التي قضاها معها، لكنه أصيب بالمرض على نحو مفاجئ في شهر سبتمبر الماضي، وتبين من خلال الفحوصات أنه يعاني من سرطان الرئة.



وقامت مالكته باستشارة العديد من العيادات البيطرية بشأن حالته، وأنفقت حوالي 100 ألف يوان، ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني، من أجل علاجه، لكن دون جدوى، حيث توفي الكلب نهاية شهر نوفمبر الماضي.



وذكرت هذه السيدة أنها تتوقع أن تتلقى ردًا من المختبر بشأن عملية الاستنساخ خلال شهر تقريبًا.