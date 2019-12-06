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رياضة

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
استاد السلام
استاد السلام
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محمد رشاد
تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن مميزات حصول القلعة الحمراء على إستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.

وكان الأهلي قد نظم احتفالية بالأمس بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات التي ستدير مشاريع القلعة الحمراء الاستثمارية التي يطلق عليها رؤية 2045، والتي من بينها الحصول على ملعب السلام وتغيير اسمه لـ إستاد الأهلي.

وقال عدلي القيعي خلال حديثه ببرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلي: "أمامنا إستاد نموذجي فيه كل متطلبات الفرق المحترمة وسنطوره بأفكارنا وجهدنا".

وأضاف: "كنا نتدرب على إستاد مختار التتش، لكن قبل المباريات المهمة من الممكن أن نتدرب على إستاد الأهلي، نحن لسنا محتكرين استخدام الملعب وستقام عليه مباريات الإنتاج الحربي".

واختتم: "ظرف طارئ مثل الذي حدث مع الزمالك في مباراته الإفريقية.. سنقول له أهلا بك في إستاد الأهلي".

يذكر أن الزمالك واجه أزمة بسبب ملعب مباراته أمام جينراسيون فوت السنغالي في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ما تسبب في صدور قرار من الاتحاد الأفريقي بإعادة اللقاء.
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