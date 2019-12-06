هاشتاج #الأهلي يتصدر تويتر بعد تغيير مسمى إستاد السلام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #استاد_الاهلي بعد حصول الأهلي على حق الانتفاع بإستاد السلام وتغير اسم الاستاد ليصبح استاد الأهلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : ‏يا ريت يا جماعة الخير كل اللي رايح الماتش بكراااااا يحافظ على الاستاد وما يرميش في حاجه ويخلي شكله في احسن صوره لان ده بقى الاستاد بتاعنا خلاص، وحتى لو مش بتاعنا لازم نحافظ عليه برضوووو لأن ده الصح.



وجاء في التعليقات أيضا: ‏كن فخورا دوما ب انتمائك لهنا.. هنا معقل كل ماهو عظيم..‏أهى دى بقى صفقة القرن..الاهلى منصة الفخر والسعادة.. ‏نزل بيني اليافطة دي وحط ‎#استاد_الاهلي .