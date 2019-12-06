ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا: لدينا أدلة على وحشية إيران في التعامل مع المتظاهرين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشأن إيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن إيران شنت حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن واشنطن لديها أدلة موثوقة على ذلك.

وأضاف هوك في تصريحات لقناة "العربية": "الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه السياسي، والدليل على وحشية النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات موثق".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح هوك أن النظام الإيراني انتهك الاتفاق النووي 4 مرات، مشددًا على أن العقوبات هي اللغة التي يفهمها نظام طهران.

وكان هوك قد أشار، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إلى أن الحرس الثوري الإيراني قتل 100 شخص على الأقل بنيران الأسلحة الرشاشة جنوب غرب البلاد. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حصلت على مقاطع مصورة لهذا الحادث في مدينة معشور.

وأوضح هوك أن هذا التسجيل واحد من عشرات الآلاف من المقاطع المصورة التي حصلت عليها الولايات المتحدة منذ أن ناشد وزير الخارجية مايك بومبيو الإيرانيين الشهر الماضي لتقديم أدلة على الفظائع التي ارتكبتها السلطات لإخماد الاحتجاجات.

وقال إنه يمكن رؤية قوات الحرس الثوري الإيراني تطلق النار على المتظاهرين الذين يغلقون الطريق ومحاصرتهم للأفراد الذين فروا إلى الأهوار القريبة حيث تم تصفيتهم بالرصاص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران على صفيح ساخن.. 12 قتيلا في احتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين.. حرق صور المرشد الإيراني علي خامنئي.. قطع الإنترنت في عدد من المناطق.. وتهديدات بقمع المتظاهرين

بعد وصفه المحتجين بالبلطجية.. خامنئي في مأزق كبير مع توسع الاحتجاجات.. مظاهرات الإيرانيين على غلاء البنزين بدأت سلمية وتحولت للعنف بعد سقوط قتلى

تجسس واجتماعات مشبوهة في السر.. وثائق مسربة تفضح مخطط إيران لتوسيع نفوذها.. قائد فيلق القدس زار بغداد متخفيا لقمع المظاهرات.. تجنيد مسؤولين للتدخل في شؤون العراق.. وتآمر مع الإخوان وتركيا ضد السعودية

المرشد الإيراني يحشد 500 ألف من الباسيج لقمع المتظاهرين

أمريكا: نظام إيران قتل أكثر من 100 متظاهر

أمريكا تتوعد إيران بعد المظاهرات.. سنفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. تعرف على سبب وفاتها وعدد زيجاتها

هربت بعد طلاقها .. تجديد حبس أب لاتهامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها

بطل العالم في الكنافة الشعر.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد

في ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. قريبته نجمة شهيرة اليوم تعرف عليها

لعلاقة زوجية سعيدة.. تناول الجرجير وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك

اهم الاخبار: السعودية تهزم قطر | سقوط طائرة مقاتلة.. اتفاق أردوغان والسراج يدعم الإرهاب

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا