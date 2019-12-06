أمريكا: لدينا أدلة على وحشية إيران في التعامل مع المتظاهرين

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشأن إيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن إيران شنت حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن واشنطن لديها أدلة موثوقة على ذلك.



وأضاف هوك في تصريحات لقناة "العربية": "الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه السياسي، والدليل على وحشية النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات موثق".



وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، أوضح هوك أن النظام الإيراني انتهك الاتفاق النووي 4 مرات، مشددًا على أن العقوبات هي اللغة التي يفهمها نظام طهران.



وكان هوك قد أشار، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، إلى أن الحرس الثوري الإيراني قتل 100 شخص على الأقل بنيران الأسلحة الرشاشة جنوب غرب البلاد. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حصلت على مقاطع مصورة لهذا الحادث في مدينة معشور.



وأوضح هوك أن هذا التسجيل واحد من عشرات الآلاف من المقاطع المصورة التي حصلت عليها الولايات المتحدة منذ أن ناشد وزير الخارجية مايك بومبيو الإيرانيين الشهر الماضي لتقديم أدلة على الفظائع التي ارتكبتها السلطات لإخماد الاحتجاجات.



وقال إنه يمكن رؤية قوات الحرس الثوري الإيراني تطلق النار على المتظاهرين الذين يغلقون الطريق ومحاصرتهم للأفراد الذين فروا إلى الأهوار القريبة حيث تم تصفيتهم بالرصاص.