أهم 10 أخبار حدثت ليلا | ميتشو يوجه رسالة وداع لجماهير الزمالك .. وأب يذبح ابنته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مسئول أمريكي: مقتل 3 جنود بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا
قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية في بيان عاجل له منذ قليل إن 3 جنود من الحرس الوطني لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرتهم في منتصف الولاية.
هاجم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب خوض فريق النجوم مباراتين خلال يومين فقط
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق رسالة لـ جماهير الفريق عقب أيام من اقالته من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق .
عرض المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، مساء أمس الخميس، صورًا لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشأن إيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن إيران شنت حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن واشنطن لديها أدلة موثوقة على ذلك.
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في فلوريدا إلى 4 بينهم منفذ الهجوم
قالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تبادل إطلاق النار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم مطلق النار.
أعلن اللواء محمد جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس و البحر الأحمر عن نجاح التشغيل التجريبى للخط الملاحى الجديد بين شرم الشيخ و الغردقة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ القاهرة والمحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بذبح نجلة الأول وشقيقة الثاني وإلقاء جثتها على طريق العين السخنة.
مسئول أمريكي: مقتل 3 جنود بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا
قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية في بيان عاجل له منذ قليل إن 3 جنود من الحرس الوطني لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرتهم في منتصف الولاية.
هاجم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب خوض فريق النجوم مباراتين خلال يومين فقط
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق رسالة لـ جماهير الفريق عقب أيام من اقالته من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق .
عرض المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، مساء أمس الخميس، صورًا لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشأن إيران، براين هوك، اليوم الجمعة، إن إيران شنت حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن واشنطن لديها أدلة موثوقة على ذلك.
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في فلوريدا إلى 4 بينهم منفذ الهجوم
قالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تبادل إطلاق النار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم مطلق النار.
أعلن اللواء محمد جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس و البحر الأحمر عن نجاح التشغيل التجريبى للخط الملاحى الجديد بين شرم الشيخ و الغردقة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ القاهرة والمحافظات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بذبح نجلة الأول وشقيقة الثاني وإلقاء جثتها على طريق العين السخنة.