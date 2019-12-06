ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في فلوريدا إلى 4 بينهم منفذ الهجوم

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تبادل إطلاق النار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم مطلق النار.



وذكرت شرطة المدينة عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الحادث بدأ بعملية سرقة لمتجر مجوهرات بولاية فلوريدا يوم الخميس، ما أدى إلى اختطاف شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" وحدوث مطاردة ضخمة للشرطة بشوارع مدينة "كورال جابلز".

