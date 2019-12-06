ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في فلوريدا إلى 4 بينهم منفذ الهجوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تبادل إطلاق النار مع مسلحين في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا، ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم مطلق النار.

وذكرت شرطة المدينة عبر حسابها بموقع "تويتر" أن الحادث بدأ بعملية سرقة لمتجر مجوهرات بولاية فلوريدا يوم الخميس، ما أدى إلى اختطاف شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" وحدوث مطاردة ضخمة للشرطة بشوارع مدينة "كورال جابلز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد هجوم بيرل هاربر.. أبرز عمليات إطلاق النار في المنشآت العسكرية الأمريكية

سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

في ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. قريبته نجمة شهيرة اليوم تعرف عليها

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

علي جمعة: الشيطان امتنع عن السجود لـ آدم لهذا السبب

هربت بعد طلاقها .. تجديد حبس أب لاتهامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا