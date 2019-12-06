حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر

هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب خوض فريق النجوم مباراتين خلال يومين فقط



وأكد إمام في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن فريق النجوم خاض مباراة يوم الثلاثاء أمام المريخ ضمن بطولة دوري الممتاز ب بالاضافة لمباراة أمس الخميس امام بيراميدز في بطولة كأس مصر.



وأضاف حازم إمام أنه لا يوجد فريق في العالم لديه القدرة على خوض مباراتين خلال يومين فقط مشددا فريق المريخ قوي ولا يستهان به بالاضافة لان بيراميدز فريق قوي .



ووجه حازم امام رسالة لـ عمرو الجنايني بضرورة مراعاة هذا الأمر خلال وضع جدول مباريات البطولات المحلية مشددا أن هذا الأمر مرفوض خاصة مع فرق الممتاز ب حيث انها فرق متوسطة المستوى ولا تتحمل ضغط المباريات بهذا الشكل.



وأكمل أن لاعبي فريق النجوم لم يكونوا قادرين على الركض خلال الشوط الثاني من المباراة أمام بيراميدز.