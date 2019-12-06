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رياضة

عقب إقالته.. ميتشو يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:49 ص
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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ياسمين تيسير
وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق رسالة لـ جماهير الفريق عقب أيام من اقالته من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق .

وكتب ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " ممتن لكل من يهتم بكرة القدم في مصر والذين يضعون الزمالك في قلوبهم على الرحلة التي لا تنسى .

وأضاف ميتشو :" خالص تقديري وتحياتي لـ لاعبي الفريق و مجلس الادارة كان من دواعي سروري العمل معكم ..انه لامر رائع ان اعمل في هذا المجال معكم ".

وتابع ميتشو : " حظ سعيد .. واتمني لكم التوفيق و الخير" .

وأعلن مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اقالة ميتشو من قيادة الفريق خاصة في ظل نتائج الفريق السيئة كما أعلن تولي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي قيادة الفريق .
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