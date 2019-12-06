عقب إقالته.. ميتشو يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق رسالة لـ جماهير الفريق عقب أيام من اقالته من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق .



وكتب ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " ممتن لكل من يهتم بكرة القدم في مصر والذين يضعون الزمالك في قلوبهم على الرحلة التي لا تنسى .



وأضاف ميتشو :" خالص تقديري وتحياتي لـ لاعبي الفريق و مجلس الادارة كان من دواعي سروري العمل معكم ..انه لامر رائع ان اعمل في هذا المجال معكم ".



وتابع ميتشو : " حظ سعيد .. واتمني لكم التوفيق و الخير" .



وأعلن مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اقالة ميتشو من قيادة الفريق خاصة في ظل نتائج الفريق السيئة كما أعلن تولي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي قيادة الفريق .