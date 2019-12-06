بعد الصفقات الناجحة في معرض دبي الدولي.. شهادة نجاح جديدة لـ مصر للطيران.. شركة الصيانة تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة..وتوسع نطاق خدماتها الفنية المعتمدة بضم طرازات جديدة من الطائرات والمحركات

مصر للطيران:

اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بنجاح

توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 وايرباص A320neo

التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية

التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة



نجاح جديد تسجله القابضة مصر للطيران، بعد اجتياز شركة الصيانة والأعمال الفنية، تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، وأثمر عن تجديد الإعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي، وذلك في ضوء استراتيجيات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري لتطوير قطاع الطيران المدني وصيانة الطائرات وسلامتها وسعيا نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.



ويعد التفتيش الذي أجرته الوكالة الأوربية لسلامة الطيران EASA،هو السابع والعشرين على مدار أربعة عشر عاما متتالية نجحت خلالها مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.



وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،العاملين بالشركة على هذا النجاح، مؤكدا أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسي للعمل في السوق العالمي، وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميا وتلبية احتياجات عملائها.



من ناحيته، قال المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 والتي تعمل بمحركات Trent 1000 وطراز ايرباص A320neo بمحركات CFM Leap وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.



وأضاف مصطفى علي الدين، أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.



ويهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في المقام الأول إلي التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد والتي تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي وأن التفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة .



وكانت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والتي تمتد خدماتها لأكثر من 75 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ولنحو 130 عميلًا حول العالم، وقعت اتفاقية شراكة مع شركة بوينج العالمية، خلال معرض دبي للطيران الذي انتهت فاعلياته مع نهاية الشهر الماضي، لتفعيل برنامج بوينج لتبادل معدات هبوط الطائرات "Landing Gear Exchange Program"، والذي بموجبها تقوم الشركة بتوفير خدمة الصيانة والدعم الفني من إصلاحات وتغيير لقطع الغيار لشركات الطيران من عملاء شركة بوينج، والذي يعد بمثابة إضافة لأنشطة الشركة وفرصة لجذب العديد من العملاء لتقديم خدماتنا المتنوعة لهم كونها مركزًا إقليميًا معتمد عالميًا لتقديم الدعم الفني والصيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



فضلا، عن توقيع أيضا اتفاقية تعاون مع إيرباص المصنعة للطائرات تصبح بموجبه مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مركز خدمة معتمد لطائرات إيرباص من طراز A220-300، الذي ضمت مصر للطيران لأسطولها الجوي 6 طائرات من هذا الطراز ضمن صفقة تعاقدات عليها، لتعتبر أول شركة على مستوى الوطن العربي تضم هذا الطراز والسادسة على مستوى العالم.



التعاون الفني لمصر للطيران مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات واعتمادها لشركة الصيانة كمركز خدمة معتمد لطائراتها هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة، ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم مصر للطيران والذي يحظى بإشادة من الشركات العالمية الكبرى – حسب تصريحات رئيس الشركة مصطفى علي الدين"- الذي رأى أن هذا التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمنح مصر للطيران للصيانة فرصة أكبر لتعزيز تواجدها القوي في السوق العالمية واجتذاب العديد من عملاء ايرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.

