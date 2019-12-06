سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 6-12-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-12 -2019 استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



وفيما يلي على سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس ، شراءً 16.06، وبيعا 16.16 جنيه ..



سعر اليورو



بينما سجل سعر اليورو اليوم، الخميس شراءً 17.79 وبيعا 17.81 جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني



أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الخميس ، فقد سجل شراءً 20.87 وبيعا 20.90 جنيه.





سعر الفرنك السويسرى



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الخميس شراءً 16.24 وبيعا 16.34 جنيه



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الخميس ، فقد سجل شراءً 14.75 وبيعا 14.85 جنيه .



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم الخميس ، شراءً 2.27 وبيعا 2.29 جنيه متراجعا قرشا .





واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 5-12-2019



الريال السعودى



وسجل الريـال السعودي اليوم، الخميس ، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.



الدينار الكويتى



وسجل الدينار الكويتي نحو 52.87 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع .



الدرهم الامارتى



بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.



الريال العمانى



وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.72 جنيه للشراء و 42.03 جنيه للبيع.\