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فن

محمد إمام ينشر البوستر الدعائي لفيلم لص بغداد عبر إنستجرام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشر الفنان "محمد عادل إمام" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو يحتوى على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "لص بغداد" الذى تدور أحداثه في إطار التشويق واﻹثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود.

ويشارك في بطولة الفيلم " ياسمين رئيس وصلاح عبدالله و أحمد رزق و أحمد العوضي و أمينة خليل " ، ومن تأليف "تامر إبراهيم وإخراج "أحمد خالد موسى"، ولم يُعلن عن موعد صدور الفيلم حتى الآن .

يذكر أن آخر أعمال الفنان "محمد إمام" هو مسلسل "هوجان" الذى عرض فى موسم رمضان 2019 والذى يشاركه فيه البطولة "كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله".




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