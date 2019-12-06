البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

قامت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين بإطلاق أول نسر من نوع Griffon Vulture تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى و الحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر .



وكان قد تم العثور على النسر المذكور بمنطقة الخروم علي الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين فى حالة انهاك شديدة مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته و الحياة فى بيئته الطبيعية حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجة من قبل طبيب بيطرى متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران وتمت إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية .



وفى مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية عاد النسر إلى المكان الذى تم علاجه به مرة أخرى كما لو كان يقدم الشكر و العرفان لمساعدته وعلاجه وتقوم الوزارة بإعداد قصة مصورة حول هذا النسر ضمن استراتيجيتها لرفع الوعى البيئى لدى المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وخاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر.



وأقامت وزارة البيئة أول مركز لانقاذ الحياة البرية خلال موسم الهجرة الحالي بشكل تجريبي بهدف توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة المصابة التي تحط وتستريح خلال هجرتها بمدينة شرم الشيخ والمناطق المجاورة وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور المهاجرة و أحد الفنادق العاملة بشرم الشيخ.

