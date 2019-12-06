استقبال حافل لوزير الأوقاف من أهالى قرية كفر بداوي بالمنصورة.. صور

استقبل أهالي قرية كفر بداوي القديم في المنصورة بالدقهلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استقبالا كبيرا وحافلا مرحبين به خلال افتتاحه لمسجد الرحمة بقرية كفر بداوي القديم مثمنين زيارته لافتتاح المسجد وأداء خطبة الجمعة به ودوره في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.



وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الرحمة بقرية كفر بداوي القديم أن العمل ليس للفقراء فقط ولا يكون عند حاجة فقط بل هو عز وشرف للفقراء والأغنياء، وخص نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نبي الله داود ( عليه السلام ) في حديثه ( صلى الله عليه وسلم ) : " خيركم من يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود ( عليه السلام) كان يأكل من عمل يده "، وفي رواية: "كان لا يأكل إلا من عمل يده " ، لأن داود عليه السلام كان ملكًا نبيا ، فلم يكن عمله عن حاجة ، إنما كان لشرف العمل وعزه .



وأهدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، درع المحافظة لوزير الأوقاف بديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الجمعة تقديرًا لجهوده الدعوية والمجتمعية الملموسة وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة.



وقام وزير الأوقاف بإهداء المحافظ مجموعة من أحدث إصدارات الوزارة في مجال قضايا تجديد الخطاب الديني.