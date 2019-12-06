هل تصح الصلاة عند مرور قط من أمامي على السجادة .. فيديو

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل تصح الصلاة عند مرور قط من أمامي على سجادة الصلاة".



أجاب الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن الصلاة صحيحة فى هذه الحالة ولاشيء فيها، مشيرًا إلى أن القطة ليست نجسة.



وأضاف فى فتواه بما ورد في سنن أبى داود وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا».



وورد سؤال للشيخ احمد ممدوح أمين الفتوى من سيدة تقول إنها صدمت قطة بسيارته بدون قصد، ولا تعرف هل ماتت أم مجرد إصابة، ولكن تشعر بذنب، متسائلة: "ماذا تفعل؟"



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، بأنه لا يوجد ذنب عليها لأنها صدمتها بسيارتها دون قصد



كما رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم قتل القطط حال الأذى منها، قائلا: "لا يجوز تسميم القطط، بل علينا تركها تخرج إلى مكان آخر، فإذا كانت تؤذيكي دعيها ترحل أو إذهبي بها إلى جمعيات الرفق بالحيوان تعالجها.....



حكم قتل القطط المؤذية

أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير وحدة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مذاعة عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.



وأوضح ممدوح، قائلًا: إن القتل إجراء مؤخر، ولا نلجأ اليه إلا إذا كانت جميع الوسائل لا تصلح معها، فالقطط أو غيرها من الحيوانات إذا هاجمتنا فعلينا أن نبلغ جهات مكافحة الحيوانات الضالة إن لم يأت أحد فنحاول أن نسربها فإن كان لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها فلتقتل قتلًا رحيمًا غير مؤلم ولا معذب وبلا تمثيل.



