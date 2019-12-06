مجوهرات ثمينة | سوزان نجم الدين تعلن عن تعرضها للسرقة

توجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بالشكر إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، وباقي فريق البحث، لمساعدتهم لها في العثور على حقيبتها مرة أخرى، ومعرفتهم للفاعل ومداهمتهم له في منزله بمحافظة الشرقية.
ونشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تحدثت من خلاله مع متابعيها معلنة عن تعرضها للسرقة مؤخرًا.
وقالت سوزان نجم الدين في الفيديو، إنها لأول مرة كانت لا تصطحب الهاندباج الصغيرة، ما جعلها تضع متعلقاتها الثقيلة من مجوهرات وألماس ونقود ولاب توب في الحقيبة الكبيرة التي بحوزتها، لكن تصادف سرقتها مع الأغراض.
يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.
وجسدت سوزان نجم الدين من خلال المسلسل دور والدة حمادة هلال وتدعى صولا وهي أم متصابية.
ونشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تحدثت من خلاله مع متابعيها معلنة عن تعرضها للسرقة مؤخرًا.
وقالت سوزان نجم الدين في الفيديو، إنها لأول مرة كانت لا تصطحب الهاندباج الصغيرة، ما جعلها تضع متعلقاتها الثقيلة من مجوهرات وألماس ونقود ولاب توب في الحقيبة الكبيرة التي بحوزتها، لكن تصادف سرقتها مع الأغراض.
يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير.
وجسدت سوزان نجم الدين من خلال المسلسل دور والدة حمادة هلال وتدعى صولا وهي أم متصابية.