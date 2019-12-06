ضمن خطة التطوير | مصادر تكشف أسماء مذيعي النشرات الإخبارية بـ ماسبيرو

كشفت مصادر من داخل فريق عمل النشرات الإخبارية التي يتم تطويرها الآن ضمن خطة تطوير ماسبيرو، عن أسماء الإعلاميين الذي وقع عليهم الإختيار لتقديم النشرات.



وأضافت المصادر في تصريحات لصدى البلد ، أن نشرة التاسعة لم يتم الانتهاء حتي الآن من اختيار كل الأسماء التي ستقوم بتقديمها ، ولكن من تم اختيارهم حتي الأن هم، أحمد عبد الصمد، دينا عصمت، الهام نمر، وهبة جلال.



كما سيقوم بتقديم نشرة السادسة، سحر ناجي، مصطفى ميزار، رغدة أبو ليلة، بالإضافة إلى ثلاثة إعلاميين من أبناء ماسبيرو.



وأكدت المصادر، أن فريق العمل يعمل يوميا منذ أسبوعين علي إعداد الشكل الجديد للنشرات بحضور الإعلاميين اللذين وقع عليهم الإختيار، ويتم عمل بروفات يوميه لتدريب الإعلاميين علي الشكل الجديد ومخارج الألفاظ، والنطق باللغه العربيه السليمة.