بـ ماكياج صارخ | رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة على انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهرت بإطلالة أنيقة بارتداء شيميز أسود وبنطال مشجر بالاسود والأحمر والبيج، واكتملت الإطلالة بانتعالها هاف بوت باللون الأسود.



اعتمدت على وضع الميك اب الصارخ حيث استخدمت احمر الشفاه، ولمسات جمالية من البلاشر والماسكرا.



تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، كما انها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات.



انهالت عليها التعليقات وجاء من ابرزها "عسل يا رضوى، منورة، الاناقة والجمال، محلاكي".