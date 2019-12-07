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رياضة

برشلونة في مهمة تأمين صدارة الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر يطمح ريال مايوركا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الـ 17 بـ 14 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع إسبانيول، غرناطة مع ألافيس، ليفانتي مع فالنسيا.
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