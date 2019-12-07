يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي أمام لاتسيو

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره لاتسيو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري من جديد، بعد تعادل إنتر متصدر الترتيب، أمام روما، بدون أهداف، أمس الجمعة.



على الجانب الآخر يطمح لاتسيو الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، في خطف الثلاث نقاط من البيانكونيري، لمواصلة منافسته على لقب الدوري الإيطالي.



ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 38، نقطة، بينما يحل لاتسيو ثالثا بـ 30 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أتلانتا مع فيرونا، وأودينيزي مع نابولي.