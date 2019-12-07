سحر نصر تطالب المحافظين بالترويج للاستثمار في محافظاتهم وتسهيل الإجراءات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظات لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين في المحافظات.



وقالت سحر نصر، خلال مشاركتها في الدورة التدريبية للمحافظين الجدد اليوم، السبت، إن الوزارة أنشأت في عدد من المحافظات مراكز استثمارية، خاصة في المحافظات التي يتوفر فيها فرص استثمارية كبيرة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار.



وطالبت المحافظين بالتواصل مع المستثمرين في المحافظات وحل أي مشاكل تعترض طريقهم.



وأضافت وزيرة الاستثمار أن الوزارة أعدت دليلا لكل الخدمات التي تقدمها المراكز 11 على مستوى المحافظات وذلك للتيسير على المستثمرين، لافتة إلى أنها بصدد افتتاح مركزين في قنا وجنوب سيناء.



وطالبت المحافظين بالاطلاع على الخريطة الخاصة بالمناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك لتطويرها ومعرفتها.



كما طالبت المحافظين بالترويج للمناطق الاستثمارية والتعاون مع الوزارة للتيسير على المستثمرين.

