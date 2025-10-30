قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 منتصف الليل تعود 11 مساء.. جهز ساعتك لـ التوقيت الشتوي اليوم
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاوُن الرابع عشر يلتقي الطلاب المشاركين في يوبيل عالم التربية والتعليم

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

التقى اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، الطلاب المشاركين في يوبيل عالم التربية والتعليم، وذلك بقاعة البابا بولس السادس، بالفاتيكان.

وألقى الأب الأقدس كلمة، دعا فيها الطلاب إلى أن يكونوا أنبياء في العالم الرقمي، وصناع سلام في عالم يبحث عن النور، والرجاء.

واستهل الحبر الأعظم كلمته باستحضار مثال القديس الشاب بيير جورجيو فراساتي، الذي عاش شعار "نحو العلى"، مشجعًا الشباب على أن يحلموا بأكثر مما هو متاح، وأن يرفضوا حياة السطحية، والمظاهر الزائلة، قائلًا: احلموا بالمزيد، أرغبوا بالمزيد، وليكن الله مصدر إلهامكم!.

شهود للحق والسلام

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن التربية هي المفتاح الحقيقي لتغيير العالم، مشيرًا إلى مبادرة الميثاق التربوي العالمي التي أطلقها قداسة البابا فرنسيس، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا شهودًا للحق والسلام، يعملون معًا لبناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية وأخوة.

وفي حديثه المفعم بالصور الرمزية، شبه قداسة البابا الطلاب بالنجوم التي حين تتحد تشكل كوكبات تنير درب البشرية، قائلًا: أنتم نجوم، لأنكم شرارات من الله، والتعليم هو العناية بهذه الموهبة التي أودعها الله فيكم.

وحذر عظيم الأحبار من مخاطر الانغلاق الرقمي، مشددًا على أن التربية الحقيقية تبدأ من الداخل، بالصمت، والإصغاء، والصلاة، لا بالضجيج والسطحية، مضيفًا: لا تسمحوا للخوارزمية أن تكتب قصتكم! كونوا أنتم المؤلفين، استخدموا التكنولوجيا بحكمة، ولا تسمحوا للتكنولوجيا أن تستخدمكم.

واستشهد الأب الأقدس بمثال القديس كارلو أكوتيس، الشاب الذي جعل من الإنترنت وسيلة لنشر الإيمان، داعيًا إلى أنسنة العالم الرقمي، وتحويله إلى مساحة لقاء، وحوار، لا إلى قفص عزلة وانغلاق.

وفي نهاية اللقاء، شدد قداسة البابا لاون الرابع عشر على أن السلام لا يتحقق بإسكات السلاح فقط، بل بتجريد القلوب من العنف والكراهية، وضمان حق التعليم للجميع دون تمييز، خاتمًا: لا تنظروا إلى النجوم المتساقطة التي تعلقون عليها رغبات عابرة، بل ارفعوا أنظاركم إلى المسيح، شمس البر، الذي يقودكم في دروب الحياة والرجاء.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر يوبيل عالم التربية والتعليم الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

بيدري وفليك

إصابة بيدري تربك حسابات هانز فليك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بالدوري

النادي الأهلي

ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي غدا

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد