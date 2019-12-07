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رياضة

بني سويف يعود لصدارة مجموعة الصعيد بثنائية ديروط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:36 م
بني سويف
بني سويف
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رباب الهوارى
حقق الفريق بنادي بني سويف الفوز علي فريق ديروط بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

سجل محمود مكي لاعب بني سويف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 15 ، الي أن استطاع لاعب ديروط تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1 .واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق ديروط في الشوط الثانى ولكن تصدى لها كريم محفوظ حارس بني سويف ، الي أن سجل مصطفي بلية هدف الفوز لفريقه لينتهي اللقاء بفوز بني سويف بهدفين لهدف واعتلاء صدارة المجموعة .

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتى:

1- بني سويف 16 نقطة.
2-البنك الأهلي 15 نقطة.
3- تليفونات بني سويف 13 نقطة.
4- شبان قنا 13 نقطة.
5- الألومنيوم 12 نقطة.
6- بترول أسيوط 8 نقاط.
7- سوهاج 8 نقاط.
8- المنيا 7 نقاط.
9- الفيوم 7 نقاط.
10- الإعلاميين 7 نقاط.
11- ديروط 5 نقاط.
12- طهطا 3 نقاط.
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