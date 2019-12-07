بني سويف يعود لصدارة مجموعة الصعيد بثنائية ديروط

حقق الفريق بنادي بني سويف الفوز علي فريق ديروط بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



سجل محمود مكي لاعب بني سويف الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 15 ، الي أن استطاع لاعب ديروط تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1 .واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق ديروط في الشوط الثانى ولكن تصدى لها كريم محفوظ حارس بني سويف ، الي أن سجل مصطفي بلية هدف الفوز لفريقه لينتهي اللقاء بفوز بني سويف بهدفين لهدف واعتلاء صدارة المجموعة .



وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتى:



1- بني سويف 16 نقطة.

2-البنك الأهلي 15 نقطة.

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة.

4- شبان قنا 13 نقطة.

5- الألومنيوم 12 نقطة.

6- بترول أسيوط 8 نقاط.

7- سوهاج 8 نقاط.

8- المنيا 7 نقاط.

9- الفيوم 7 نقاط.

10- الإعلاميين 7 نقاط.

11- ديروط 5 نقاط.

12- طهطا 3 نقاط.