نتائج وترتيب مجموعة الجيزة بالحرافيش.. تعثر الاتصالات وفوز جولدي

انتهت أحداث الجولة التاسعة من منافسات دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة والتى شهدت فوز جولدي علي القومي بنتيجة هدف دون رد بينما سقط فريق المصرية للاتصالات في فخ التعادل أمام ابوالنمرس .





وجاءت نتائج الجولة كالتالي :





القومي 0-1 جولدي

العياط 1-2 البدرشين

جينيس 0-1 اكتوبر

المعادي 1-1 حلوان

الصيد 0-2 الدخان

ابو النمرس 0-0 الاتصالات

بشتيل 0-2 الصف





ترتيب المجموعة الخامسة:





1- الدخان: 22 نقطة

2- الاتصالات: 20 نقطة

3- جولدي: 20 نقطة

4- حلوان العام: 19 نقطة

5- أكتوبر: 15 نقطة

6- جينيس: 13 نقطة

7- أبو النمرس: 12 نقطة

8- القومي: 11 نقطة

9- الصف: 11 نقطة

10- بشتيل: 9 نقاط

11-البدرشين: 7 نقاط

12- المعادي: 6 نقاط

13- الصيد: 6 نقاط