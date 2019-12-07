الأمم المتحدة تحرج أردوغان: لدينا ما يكفينا من عقبات في ليبيا

بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقدم مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج، حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة، قال غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا، اليوم السبت، إن المنظمة الدولية لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة.



وأشار سلامة، وفقًا لتصريحات وكالة سبتوتنيك الروسية، إلى أن الأمم المتحدة لديها ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا على أن أي مشكلة جديدة ستفاقم الوضع.



وقال سلامة، على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما إن "الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، لكننا طبعا لدينا ما يكفي من المشاكل والعقبات للتقدم في العملية السياسية فأي مشكلة جديدة تأتي، تثير آسفنا".



وأعرب عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا وألا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي.



وواصل أردوغان، اليوم السبت، استفزازاته قائلا إن البرلمان التركي صادق بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية، كما أكد أنه أيضًا صادق عليها، وقد تم إرسالها إلى الأمم المتحدة.



ولاقى الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى إلى دخول ليبيا في دوامة جديدة من الخلافات مع دول الجوار المتوسطي.



وسبق أن أعلن مجلس النواب الليبي أن الاتفاقية غير قانونية وغير دستورية.

