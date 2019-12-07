لكل اسم له حكاية | قصة قرية بين الجبلين بالاقصر أنجبت أشهر مهندس فى التاريخ وعثر بها على الممياء القرفصاء













يقول الباحث الأثري الطيب عبد الله حسن إن "منطقة بين الجبلين تقع فى الشمالى الغربى من مدينة إسنا على بعد حوالى 20 كيلومترا على الضفة الغربية لنهر النيل، وهى من المناطق الأثرية المهمة فى إسنا، وترجع أهميتها إلى العصور الفرعونية الأولى، حيث كانت الحد الفاصل بين الإقليم الثالث والإقليم الرابع من أقاليم مصر الجنوبية ويعنى اسمها القديمة والحديث "التلين" أو الجبلين لأنها تقع بين جبلين الشرقى والغربى على الضفة الغربية للنيل".وأضاف حسن أنه "فى عام 160 قبل الميلاد، أنشأ الملك بطليموس السادس معسكرا لجنوده فى منطقة الجبلين وتم القضاء على هذا المعسكر فى عام 88 قبل الميلاد من قبل المتمردين، واستخرج من المنطقة لوحة فرعونية تحكى تحمل اسم "المرتزقة النوبيين"، أيضا كانت تضم أقدم مومياء فى التاريخ "جينجر" وهو موجود بالمتحف البريطانى منذ عام 1901 وهى مومياه منذ عام 3400 قبل الميلاد وعوامل الطبيعة الصحراء والرمال ساعدت على تحنيطها، حيث كان المصري القديم لا يعرف فن التحنيط وقتها".وأشار إلى أن "هناك بعثات كثيرة عملت بهذه المنطقة، ومن أهمها البعثة الإيطالية التى كانت تعمل فى المنطقة منذ عام 1890 حتى عام 1930 ميلادية وعثرت على مقبرة "إتى"، وهى حاليا بجناح المتحف المصرى فى تورين بإيطاليا، حيث انتقلت بجميع محتوياتها إلى هناك، كما عثرت البعثة الإيطالية حديثا على سور ضخم ربما كان يحمى القرية القديمة بالمنطقة، وتعود المقابر الموجودة فى هذه المنطقة للدولة الفرعونية القديمة والتى سميت "عصر بناة الأهرام" بداية الحضارة المصرية، ولا توجد على هذه المقابر أى نقوش فرعونية أو كتابات".وأكد حسن أن منطقة الجبلين كانت مسقط رأس "ايموحتب"، اشهر مهندس فى الحضارة الفرعونية، مشيرا إلى أن هناك بعثات أجنبية كثيرة تبحث عن مقبرته، وأنه يرجح أنه تم دفنه فى منطقة الجبلين لأنها مسقط رأسه وكان يعتز بها، مطالبا وزارة الآثار بسرعة ضم المنطقة إلى أملاك الهيئة لمنع التعديات التى تحدث عليها، موضحا أنه قام بعمل تقرير مفصل لهيئة الآثار وشرح فيه التعديات والانتهاكات التى تحدث بالمنطقة ولكن دون جدوى.وقال الباحث الأثري عبد المنعم عبد العظيم، مدير مكتب دراسات الصعيد، إن قرية "بين الجبلين" أنجبت أعظم مهندس في التاريخ ايموحتب، وهو من أعظم البنائين والأطباء النوابغ في الطب والحكماء، ايموحتب كاهن الملك زوسر ووزيره تعرف الإغريق على عظمته بعد آلاف السنين، فقدروه وقدسوه وعدوه خالق عمارة الحجر، وأول حكماء الدنيا وإمام أطبائها، فساووه بإلههم اسكايبيوس، إله الطب، واعتبروه ابنا للإله بتاح.وأضاف عبد العظيم: "كان الملوك قبل ايموحتب يدفنون في قبور على هيئة مصاطب لا تختلف عن قبور رعاياهم إلا بعظم حجمها وفخامتها وكانت تبنى من الطوب اللبن، ولكن ايموحتب في تشييد قبر ملكه زوسر الذي وضع تصميمه، جعله أفخم من أي قبر شيد من قبل".وأكد أنه يحيط بالقرية تلان، أحدهما جبل الشيخ موسى نسبة إلى الشيخ موسى بن حجازي بن حسين أبو الروح الذي ينتسب إلى جده نصر الدين بن عامر الأنصاري الخزرجي، وكان من الأولياء الصالحين، وقبره على قمة الجبل المعروف باسمه، ولا يزال الناس يتبركون به خاصة الفتيات، لأن الشائع أن من تزوره "يفك نحسها" وتتزوج أو تحمل إذا كانت عقيما، ومن أبنائه الشيباني، صاحب المقام المشهور بقرية النجوع بحري إسنا.