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حوادث

جوهرة تحضر جلسة الاستئناف على حبسها عاماً.. وحجز القضية للحكم في 28 ديسمبر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:18 م
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
حضرت اليوم الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري. 

قال عاصم قنديل دفاع جوهرة ان موكلته مثلت أمام المحكمة اليوم وأنها متواجدة داخل البلاد وقدم مذكرة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وقررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.
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