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فن

كنت ارتدي البكيني والشورت.. رانيا يوسف: تربيتي كانت منفتحة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
صدى البلد
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أحمد البهي ومحمد بدران
علقت الفنانة رانيا يوسف، على انتقاد عدد جمهورها على ملابسها الجريئة فى بعض المهرجانات، مؤكدة إنها تربت بشكل منفتح من صغرها.

وتابعت رانيا يوسف خلال لقاء فى برنامج على قناة سى بى سى الفضائية : "دا الطبيعى بتاعى مش جرأة،  خاصة اننى لم يكن لدي أية قيود فى الملابس، ودائما ما ارتدى الشورتات والبيكينى فى العطلة الصيفية".  

وقالت "يوسف" معرفش اشمعنا أنا بالذات، لكن انا بحب المهرجانات وبحب أحضر أفلام وأشوف أفلام من جميع أنحاء العالم دي فرصة بالنسبة لي لتطوير نفسي وأدائي".

واختتمت رانيا يوسف حديثها، قائلة: "أنا مع الحاجة الحلوة مش مهم أخض الجمهور وأفزعهم، أخضهم بحاجة شيك وحلوة ولائقة عليا، مش زى ما بتعمل ليدى جاجا فى المهرجانات".
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