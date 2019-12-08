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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 8 -12- 2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأحد 8– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 4.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 17 جنيها
خيار: 4 جنيهات
فاصوليا: 10 جنيهات
الملوخية : 5 جنيهات
القلقاس: 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الكمثرى : 15 جنيها
رمان: 7.5 جنيه
جوافة: 5 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
الموز: 10 جنيهات
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