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الشتاء على الأبواب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
بداية فصل الشتاء
بداية فصل الشتاء
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آيات أحمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، الأحد، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً.

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك استمرارا في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، خاصة خلال فترة الليل، موضحة أن فصل الشتاء سيبدأ بعد أسبوعين رسميًا والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر، مؤكدة أن فصل الشتاء لم يتأخر هذا العام، ولكن انخفاض درجات الحرارة هو الذى تأخر.

وتابعت أنه بداية من اليوم الأحد سيكون هناك فرص من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وستمتد غدًا لتصل إلى القاهرة، مؤكدة أن هذا الأسبوع سيشهد تقلبات جوية كبيرة.

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 والصغرى 15، وعلى الوجه البحري والقاهرة 21 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء والغردقة العظمى 23 والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين للعظمى 24 والصغرى 13.
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