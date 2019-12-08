رسالة مهمة للمعلمين من مسؤول سعودي..تعرف عليها

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة للمعلمين والمعلمات قال فيها: “لا تقلقوا، وركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة، وتستحقون ما هو أفضل، ونحن معكم وندافع عن حقوقكم، ولا تسمعوا للأبواق الخارجية”.



وأشاد آل الشيخ في رسالته وفقا لما نُشر في صحيفة "تواصل "بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في رفع مستوى أداء نظام التعليم وتحسين نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن لديهم ما هو أفضل بما ينعكس إيجابًا على أداء الطالب في الصف وتحسين نواتج التعليم.



وقال الوزير خلال اللقاء المفتوح اليوم مع عدد من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ومديري مكاتب التعليم، وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة: إن مهمتنا إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية في نظام التعليم التي أدت إلى الاختناق في شرايين المنظومة التعليمية، ومنعت الاتصال بين أطرافها في المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم؛ مما تطلب تدخلًا عاجلًا في عملية الإصلاح التي بدأت فعليًا من الطالب داخل الصف.



وأوضح أن مشروع التطوير في التعليم طويل لكنه ليس مستحيلًا، وأن عملية التطوير تركز على زيادة فرص التعلم في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية، وزيادة نسبة الإلحاق فيها، وتأسيس جيل قادر ومتمكن من أدوات المعرفة مكتسبا للمهارات والقيم الإيجابية، وهو ما بدأناه بمشروع الطفولة المبكرة و سنستكمل مراحله خلال الفترة المقبلة.