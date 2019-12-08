ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الفرح كان هيتحول لكارثة | مقلب في حفل زفاف كاد أن يتسبب في انفصال العروسين.. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
في الأفراح عادة تكون العروس مرتبكة وفي حالة توتر بسبب ذلك اليوم الكبير، فهو أهم يوم في حياتها لذلك أي خطأ بسيط قد يسبب توترا شديدا وإحراجا أمام الأهل والأصدقاء.

تعرضت إحدى العرائس لموقف محرج وسخيف في يوم زفافها أثناء فقرة الرقصة الأولى مع زوجها، دخلت سيدة أخرى تحمل أطفالا وترتدي فستانا أبيض، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

دخلت تلك السيدة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وتحمل في يدها باقة من الورود وفي اليد الأخرى طفل صغير، وصرخت أمام العروس أنها خطفت منها زوجها.

صدمت العروسة لثوان مما يحدث، لكن وجدت أن زوجها انفجر ضحكا على موقفها، أدركت أنه مقلب وأن ما يحدث مدبر من زوجها لإضفاء نوع من أنواع الكوميديا.

بعد أن هدأت اعترفت لها تلك السيدة أنها كانت مزحة صغيرة مدبرة من زوجها قبل الزفاف بــ 5 أشهر.








Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب غيرتها.. امرأة تحضر حفل زواج ابنها بفستان زفافها.. صور

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

فساتين زواج خطفت القلوب على مر العصور.. حكاية أولها في القرن التاسع عشر للملكة فيكتوريا.. و تعرف على 7 شهيرة استحوذت على السوشيال ميديا عام 2019

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة | بيراميدز يغري كهربا براتب خيالي | لاعب جديد في مران الأهلي

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

خناقة بالسكاكين في حفل الفنان اللبناني فارس كرم | شاهد

القدر يخدم المحارب الفرنسي.. 3 أسباب وراء انطلاقة كارتيرون المثالية مع الزمالك

اعرف ماذا يقال عند نزول المطر

الصراحة اتقالت.. رسالة مثيرة جديدة من مؤمن زكريا نجم الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | 5 أطعمة تصيبك بانسداد الشرايين | الكاتشب والعيش الشامى أخطرها

للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد

ريان رينولدز ينجو من الموت خلال ترويج فيلمه Free guy في البرازيل.. صور