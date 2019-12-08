الفرح كان هيتحول لكارثة | مقلب في حفل زفاف كاد أن يتسبب في انفصال العروسين.. فيديو

في الأفراح عادة تكون العروس مرتبكة وفي حالة توتر بسبب ذلك اليوم الكبير، فهو أهم يوم في حياتها لذلك أي خطأ بسيط قد يسبب توترا شديدا وإحراجا أمام الأهل والأصدقاء.



تعرضت إحدى العرائس لموقف محرج وسخيف في يوم زفافها أثناء فقرة الرقصة الأولى مع زوجها، دخلت سيدة أخرى تحمل أطفالا وترتدي فستانا أبيض، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".



دخلت تلك السيدة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وتحمل في يدها باقة من الورود وفي اليد الأخرى طفل صغير، وصرخت أمام العروس أنها خطفت منها زوجها.



صدمت العروسة لثوان مما يحدث، لكن وجدت أن زوجها انفجر ضحكا على موقفها، أدركت أنه مقلب وأن ما يحدث مدبر من زوجها لإضفاء نوع من أنواع الكوميديا.



بعد أن هدأت اعترفت لها تلك السيدة أنها كانت مزحة صغيرة مدبرة من زوجها قبل الزفاف بــ 5 أشهر.

















