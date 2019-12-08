الأطباء: أرسلنا الملاحظات الأخيرة إلى وزارة الصحة بشأن أزمتي التكليف والزمالة

قال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، ان ما وصلنا اليه من نتائج مع وزارة الصحة بشأن ازمة التطليف والزمالة، يعد انجاز يحسب للمهنة كلها.



واكد الزيات، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه تم الوصول الي اتفاق مع ممثلي الدفعات من شباب الاطباء وكانت هناك نسبة 90% موافقة و10 اعتراض، مضيفا انالاعتراض جاء في الصياغة وذلك لضمان اكبر قدر من الاستفاده.



واشار عضو المجلس، إلى ان النقابة ارسلت اليوم التعديلات الاخيره الي وزارة الصحة، وجاري انتظار الرد، مؤكدا ان النطام الخاص بالتكليف كانت به بنود تتعارض مع الزماله، مشيرا الي انه تم جمع جميع الفوائد.



وتلقت نقابة ألأطباء ظهر اليوم خطابًا رسميًا من وزارة الصحة يوضح قواعد التكليف المعدلة التى ستطبق على دفعة سبتمبر 2019 .



وجاء ذلك على أثر اللقاءين يومى الاربعاء والخميس الماضيين بين وفد نقابة الأطباء وقيادات وزارة الصحة للتفاهم والنقاش حول نظام التكليف الجديد.



فى لقاء الخميس وضعت النقابة التعديلات المطلوبة على النظام واليوم تلقت خطاب رسمى من الوزارة يشمل تلك القواعد بعد التعديل.