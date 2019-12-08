البرلمان العربي يبحث سبل إعادة الاستقرار إلى دول المنطقة

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم في القاهرة اجتماعًا برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.



وأشار رئيس البرلمان العربي الى إن مكتب البرلمان ناقش في اجتماعه عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.



كما ناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في العراق ولبنان في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.



كما بحث مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019 دعمًا للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التى اعتمدها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2017 بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019، واعتماد دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مُشيرًا إلى أن مكتب البرلمان العربي تابع أيضًا ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخرًا انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان.